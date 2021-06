Päpstliche Kontrolleure in Köln : Apostolische Visitatoren sprechen mit Betroffenenbeirat

Päpstliche Kontrolleure in Köln

Köln Die Apostolischen Visitatoren Hans van den Hende und Anders Arborelius sind bereits in Köln angekommen. Am Dienstag führen sie Gespräche, um sich ein Bild von der Lage im größten deutschen Bistum zu machen.

Die beiden Visitatoren untersuchen die Lage im Erzbistum von Kardinal Rainer Maria Woelki, das sich seit Monaten in einer tiefen Krise befindet. Diese hatte sich unter anderem daran entzündet, dass Woelki ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern lange zurückgehalten hatte. Es wird damit gerechnet, dass die Visitatoren bis Mitte des Monats in Köln bleiben, um anschließend einen vertraulichen Abschlussbericht für Papst Franziskus zu verfassen. Der Kirchenrechtler van den Hende ist Bischof von Rotterdam und Vorsitzender der niederländischen Bischofskonferenz, Kardinal Arborelius ist der höchste katholische Geistliche in Schweden.