Urteil gegen Erzbistum Köln 300.000 Euro für Missbrauchsopfer – Meilenstein der Unrechtsbewältigung

Das Urteil ist gerechtfertigt. Der Mann war in seiner Jugend mehr als 300 Mal von einem Priester missbraucht worden, das seelische und körperliche Leid begleitete ihn sein ganzes Leben. Der finanzielle Ausgleich kann trotz der Höhe diesen Schmerz nicht kompensieren. Der frühere Ministrant dürfte die Summe aber als eine späte, viel zu späte Genugtuung empfinden, die sein Leiden anerkennt. Auf die Kirche in Köln kommen schwere Zeiten zu. Sie ist weit entfernt, ihre Glaubwürdigkeit nach all den Skandalen zurückzugewinnen. Die bisherigen Summen von 25.000 Euro pro Fall, die sie den Opfern gewährt hat, sind nur kleine Trostpflaster, die keinen bleibenden Wert haben. Trotzdem kommt es die Kirche jetzt schon teuer, weil es so viele sind, die in diesem System des Wegschauens, Vertuschens und der Unverantwortlichkeit in ihrer verletzlichsten Zeit – nämlich als Anbefohlene der Kirche – so übel missbraucht wurden.