Druck von Gewerkschaften : Koalition drängt auf Reformen beim kirchlichen Arbeitsrecht

Mehr als eine Million Menschen haben in Deutschland die Kirche als Arbeitgeber - für sie gibt es meist weder Tarifverhandlungen noch Streikrecht. Dieser Sonderweg wird zunehmend in Frage gestellt (Archivfoto). Foto: dpa

Berlin Die Regierungskoalition steht dem kirchlichen Arbeitsrecht kritisch gegenüber und will es prüfen. Die Kirchen wiederum signalisieren in einigen Fragen Reformbereitschaft.

Das Grundgesetz erlaubt den Kirchen ein eigenes Arbeitsrecht einschließlich eigener Wege der Tariffindung. Beim „Dritten Weg“ einigen sich Dienstgeber und Dienstnehmer in paritätisch besetzten Kommissionen über Löhne, Urlaubsanspruch und Arbeitsbedingungen. Findet sich keine Mehrheit, gibt es ein Vermittlungsverfahren, in dem beide Seiten ihre Verantwortung an Dritte abgeben. Gewerkschaften bleiben außen vor; Streiks und Aussperrungen sind nicht vorgesehen.