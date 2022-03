Katholischer Glauben : Kardinal schwärzt Bätzing und Hollerich beim Vatikan an

Kardinal schwärzt Bätzing und Hollerich beim Vatikan an

Eine Regenbogenfahne an einer katholischen Kirche (Symbolbild). Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Rom Es passiert nicht alle Tage, dass ein Kardinal die Glaubenskongregation zum Vorgehen gegen Kollegen auffordert. Doch George Pell stört an die Haltung zu Homosexualität und Ehe beim Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.

Bätzing hatte sich in einem Interview mit der „Bunten“ für Änderungen der katholischen Lehre zu Homosexualität ausgesprochen. Wenn Homosexuelle ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft in Treue und Verantwortung lebten, berühre das nicht ihre Beziehung zu Gott. Auch Hollerich hatte die aktuelle Lehre der katholischen Kirche als nicht mehr korrekt und ohne wissenschaftliche Grundlage kritisiert und Änderungen gefordert. Der Vatikan hat sich zu beiden bisher nicht geäußert.

Pell dagegen forderte, die Vatikankongregation, die über die Reinheit der katholischen Glaubenslehre wacht, solle ein Urteil über Bätzing und Hollerich fällen. Die Kirche könne nicht den wechselnden Diktaten des säkularen Zeitgeistes folgen, sondern müsse an den zehn Geboten festhalten. „Die katholische Kirche ist keine lose Föderation, in der verschiedene nationale Synoden oder Versammlungen und prominente Führungspersönlichkeiten wesentliche Elemente der apostolischen Tradition ablehnen können“, sagte Pell. So etwas dürfe sie nicht tolerieren.