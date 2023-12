Evangelische Kirche im Rheinland „Wir werden uns tiefgreifend verändern“

Latzel „Friede auf Erden“. Das ist Gottes Verheißung an uns. Sie hat gerade eine aktuelle Brisanz angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan, in Israel und Palästina. Aber auch die Spaltungen in unserem Land, Extremismus und Rechtspopulismus, sind Anlass, Gott um Frieden zu bitten.