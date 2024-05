590.000 Austritte aus Evangelischer Kirche „Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche“

„Noch sind die Auswirkungen der Mitgliederrückgänge auf die Finanzkraft der Kirchen nicht so stark“, sagte der Religionssoziologe Detlef Pollack dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aber man sehe sie bereits. Die Kirchen sorgten vor, indem sie Gemeinden zusammenlegten und Gebäude abstießen. Das Vertrauen in kirchliche und diakonische Einrichtungen wie Pflegeheime und Kindergärten sei aber relativ hoch, deutlich höher als das Vertrauen in die Institution Kirche, sagte Pollack. Sinkende Kirchenmitgliederzahlen wirkten sich allerdings auf die Finanzierung von Einrichtungen in diesem Bereich aus.