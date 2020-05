Untersuchung zu Kindesmissbrauch : Pell wusste über pädophile Priester Bescheid

Canberra Der australische Kardinal George Pell soll über Fälle des Kindesmissbrauchs durch Priester beziehungsweise des Verdachts darauf informiert gewesen sein. Das geht aus einem nun veröffentlichten Bericht über die Untersuchung zu Kindesmissbrauch hervor.

Die Kläger hatten ihm vorgeworfen, in seiner Zeit als Erzbischof in Melbourne in den 1990er Jahren zwei Chorknaben missbraucht zu haben. Der 78-Jährige verbrachte 13 Monate im Gefängnis, bevor er freigesprochen und entlassen wurden. Pell wohnt mittlerweile in einem Pfarrhaus in Sydney und sagte, einige der in der Untersuchung gezogenen Schlüsse hätten ihn überrascht. „Diese Ansichten werden nicht durch Beweise gestützt“, sagte Pell.