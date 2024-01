90.000 Austritte Katholischer Frauenverband verliert ein Viertel der Mitglieder

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hat nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren rund 90.000 Mitglieder verloren. Der Vertrauensverlust in die Kirche sei groß, begründete die kfd die Austritte am Montag in Düsseldorf. Der größte katholische Frauenverband Deutschlands verlor demnach rund ein Viertel seiner Mitglieder und schrumpfte auf 265.000 Personen.