Vorgehen der Katholischen Kirche : Papst will von Kommission jährlichen Bericht zu Kindesmissbrauch

Papst will von Kommission jährlichen Bericht zu Kindesmissbrauch

Rom Die katholische Kirche wird seit Jahren von Berichten über den Missbrauch an Kindern durch Kleriker erschüttert. Deshalb fordert Papst Franziskus nun eine regelmäßige Auskunft über das Vorgehen der Kirche im Kampf gegen Kindermissbrauch.

Papst Franziskus will den Kampf gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche intensivieren und deshalb künftig regelmäßig Auskunft zu dem Thema erhalten. Der Pontifex forderte die Mitglieder der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen am Freitag auf, ihm einmal jährlich einen Bericht über das Vorgehen der Kirche zu verfassen.