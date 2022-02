Reform der katholischen Sexualmoral : Synodaler Weg fordert neue Sicht auf Homosexualität

„Mein Gott diskriminiert nicht“ steht am Rande der dritten Synodalversammlung der deutschen Katholiken in Frankfurt auf einem Protestschild. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Frankfurt Mit seinen neuen Reformvorschlägen tritt der Synodale Weg erstmals für eine Änderung kirchlicher Lehre ein. Am Ende aber muss Rom entscheiden.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Der Synodale Weg fordert eine Neubewertung der Homosexualität wie auch der ehelichen Sexualität. Und weil dies den Katechismus betrifft – also die weltkirchlich relevante Glaubenslehre –, richtet sich der Antrag der Synodalversammlung direkt an Papst Franziskus. Die Beratungen in Frankfurt werden damit ausdrücklich an die katholische Welt weitergereicht.

Menschen, so heißt es in den Anträgen, dürfen wegen ihrer homosexuellen Orientierung nicht diskriminiert werden. Sexualität, so der Aachener Bischof Helmut Dieser, sei eine grundsätzlich „positive Kraft mit Veranstaltungsverantwortung“. Nach seinen Worten sind „Sexualität und Identität untrennbar miteinander verbunden“. Das „Anderssein der Anderen“ gehöre zur Vielfalt der Kirche. In dem Antrag heißt es, dass der Mensch „mit seiner Geschlechtlichkeit von Gott geschaffen ist“ und eine „unantastbare Würde“ habe. Zu jedem Menschen gehöre untrennbar seine sexuelle Orientierung: „Sie ist nicht selbst ausgesucht und sie ist nicht veränderbar.“ Dazu gehörten dann auch Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare.

Damit geht die Praxis der Lehre voraus und ist weltkirchlich gesehen eines der größten Reformanliegen der Synodalen. Das rief Kritiker auf den Plan wie den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, der kritisierte, dass die kirchliche Lehre mit dem Antrag nicht weiterentwickelt werde; das sei vielmehr ein Paradigmenwechsel. „Der Katechismus von 1992 ist doch nicht der Koran“, erwiderte darauf Kardinal Reinhard Marx und zeichnete damit zugleich die Trennlinie, die aktuell besonders deutlich unter den deutschen Bischöfen in Reformfragen erkennbar wird. Der Katechismus, so Marx, sei eine Ansammlung unterschiedlicher Lehrsätze – nicht mehr und nicht weniger. Darum sei es seiner Meinung nach auch kein Sakrileg, über Änderungen nachzudenken. Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck ergänzte, dass die Lehre der Kirche und das Leben der Menschen in der Sexualmoral weit auseinandergehe. Auch deshalb hat nach seinen Worten die katholische Kirche ihre „Glaubwürdigkeit bei 99 Prozent der Menschen verloren“. Dass homosexuelle Handlungen im Katechismus als schwere Sünde bezeichnet würden, hielt der Münsteraner Bischof Felix Genn für „ausgesprochen peinlich“.

Für den Theologen Thomas Söding hat die Kirche viel zu viel Kraft in Verbote investiert. Dagegen setzte die Synodalversammlung auf Freiheit, Liebe und Verantwortung. „Das ist der Atem des Neuen Testaments“, so Söding. Der Text, so hieß es, habe etwas Befreiendes, zumal die Menschen sich schon lange nicht mehr in der Sexualmoral an der Kirche orientierten. Eine Neubewertung von Homosexualität und ehelicher Sexualität mache die Schlafzimmer nicht katholischer, sie würde der Kirche aber ein anderes, menschliches Gesicht geben. Die Benediktiner-Schwester Philippa Rath hat ihre Kirche lange Zeit als eine Kirche der Angst begriffen. „Diese Angst bröckelt jetzt“, betonte sie mit Blick auf die aktuellen Reformvorhaben.

Es war eine wichtige Debatte, ein wichtiges Zeichen für viele Menschen in und außerhalb der Kirche – auch wenn der Antrag erst einmal in erster Lesung beraten wurde und es bis zur endgültigen Beschlussfassung im Herbst noch ein weiter Weg sein wird. Doch gaben die Synodalen mit großen Mehrheit von jeweils fast 90 Prozent den Autoren den ermutigenden Auftrag zur Weiterarbeit. Schließlich wird ganz am Ende noch eine Bewertung beziehungsweise Antwort aus Rom ausstehen. Diese dürfte erfahrungsgemäß aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.