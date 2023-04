Wegen Fehlverhaltens Limburger Generalvikar tritt zurück

Der Regens und Bischofsvikar May war im vergangenen Juni tot aufgefunden worden. Nach Vorwürfen „übergriffigen Verhaltens“ hatte ihn Bischof Bätzing am Vortag von allen Ämtern freigestellt. May war Mitglied des Domkapitels und ein enger, reformorientierter Mitarbeiter von Bätzing gewesen. Wolfgang Rösch hatte nach Angaben des Bistums 2015 von Vorwürfen gegen May erfahren. Er habe aber Bischof Bätzing vor Mays Berufung zum Regens und Bischofsvikar nicht auf die Vorwürfe hingewiesen, da er sie für gegenstandslos gehalten habe.