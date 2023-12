Katholische Kirche Streit um Missbrauchsaufarbeitung im Bistum Aachen

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte sich UAK-Chef und Soziologieprofessor Thomas Kron am Dienstag dann doch zuversichtlich, dass sich inzwischen etwas ändere: „Wenn das der Fall ist, dann sind wir auch nicht nachtragend, sondern versuchen so gut wie möglich, unseren Job zu machen", so Kron. Die Stimmung sei schon nicht mehr so schlecht, wie es im Bericht erscheine, sagt Kron. „Dieser Bericht beschreibt ja das vergangene Jahr." Aus redaktionellen Gründen sei er erst jetzt veröffentlich worden. Schon im September habe man die Probleme mit der Bistumsleitung besprochen. Nachdem sich daraufhin nichts geändert habe, sei die UAK an die Öffentlichkeit gegangen. Auch ein gemeinschaftlicher Rücktritt war im Gespräch. Auf diese Drohung hin scheint sich die Haltung der Bistumsleitung deutlich gewandelt zu haben. „Momentan bekommen wir vom Bistum alle Informationen, die wir gerne hätten", sagt Kron.