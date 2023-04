Ostern 2023 Was ist Karfreitag?

Am Freitag, 7. April im Jahr 30 (nach Christi Geburt) oder Freitag, 3. April im Jahr 33 starb Jesus von Nazareth am Kreuz auf dem Kreuzigungshügel Golgatha in Jerusalem – so haben es jedenfalls einige Historiker berechnet. Diesen „Karfreitag“ begehen die Christen weltweit als einen Tag der Trauer im Gedenken daran. Vieles, was es sonst noch Wissenswertes rund um heute einen der höchsten Feiertage der Christenheit gibt, wollen wir an dieser Stelle erklären.