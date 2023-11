Neuer Präsident gewählt 53-Jähriger führt Weltverband der Exorzisten

Nach Aussage des britischen Kirchenhistorikers Francis Young reicht die Praxis der Teufelsaustreibung in der katholischen Kirche fast bis in ihre Anfänge zurück. Am wenigsten ausgeprägt sei sie in den 1960er Jahren gewesen; danach habe ihre Popularität dank konservativer Priester und Gläubigen wieder zugenommen. Dazu trage auch ein wachsender Einfluss von Bischöfen aus Afrika, Asien und Lateinamerika bei, wo der Katholizismus dem Druck konkurrierender evangelischer und Pfingstbewegungen ausgesetzt sei.