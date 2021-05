Kardinal Woelki nach Protestaktion in Düsseldorf : „Ich kann viele Vorwürfe verstehen“

Die Proteste gegen Kardinal Rainer Maria Woelki, der zum nicht-öffentlichen Gespräch nach Gerresheim kam. Empfangen wurde er von Pfarrer Oliver Boss (r.). Foto: Hans-Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Kardinal Rainer Maria Woelki stellte sich dem Unmut der Gemeindemitglieder in Düsseldorf-Gerresheim. Viele kritisieren die ungenügende Missbrauchsaufklärung in ihrer Gemeinde durch den Erzbischof und sprechen von einem „Vertrauensverlust“.

Diese Entscheidung ist beim abendlichen Krisengespräch in der Düsseldorfer Gemeinde von St. Margareta mit Kardinal Rainer Maria Woelki nicht gefallen: Ob der Kölner Erzbischof trotz anhaltender und zum Teil massiver Kritik am 9. Juni die Firmungsfeier in der Düsseldorfer Gemeinde St. Margareta leiten wird. „Der Kardinal selbst hat nicht erklärt, ob er kommt oder nicht kommt. Er bat darum, dass wir erst einmal mit den Firmlingen und ihren Eltern darüber reden sollen“, so der Gemeindepfarrer Oliver Boss gegenüber unserer Redaktion. In der Diskussion sei aber auch deutlich geworden, dass es innerhalb der Gemeinde durchaus unterschiedliche Meinung zu einer Firmung durch den Kardinal gab.

Vor dem Gespräch des Kardinals mit rund 40 Gemeindemitgliedern hatte es eine Protestaktion gegen Woelki gegeben. Dabei zeigten mehr als 60 Katholiken dem Erzbischof beim Eintreffen in Düsseldorf die Rote Karte. Nach den Worten von Pfarrer Boss habe die Aktion mit den Roten Karten ausgedrückt, „was die Menschen bewegt. Aber dass er zu uns gekommen ist, war für viele Menschen, die dabei sein konnten, ein wichtiges Zeichen. Er wusste ja, dass viele gegen ihn sind und er mit heftiger Kritik zu rechnen hatte. Dem hat er sich gestellt – in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch, von allen Seiten.“

Der Kardinal erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Wir können Gräben nur überwinden, wenn wir miteinander reden. Ich kann viele Sorgen und Vorwürfe verstehen, und mir ist es wichtig, sie zu hören. Nur dann können wir zusammen weitergehen und Lösungen finden. Monsignore Oliver Boss und den Gemeindemitgliedern danke ich, dass wir einen solchen ehrlichen und offenen Austausch führten – so schmerzhaft manches ist. Gerresheim hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deshalb werde ich meinen Teil gemeinsam mit Monsignore Boss dazu beitragen, dass wir weiter zusammenfinden, vor allem im Sinne der Firmlinge.“

Bereits zu Pfingsten hatten 140 Gemeindemitglieder in einem von Maria 2.0 initiierten Offenen Brief Woelki gebeten, die Firmfeier in der Gemeinde nicht selbst zu leiten. „Der Priester“, so heißt es in dem Schreiben, „spendet den Firmlingen durch Salbung und Handauflegung das Sakrament der Firmung zu ihrer Stärkung. Das kann für uns nur jemand vollziehen, der als Christ in seinem Amt und in seinem Handeln glaubwürdig ist. Sie sind das leider für uns nicht mehr“.

Hintergrund des Offenen Briefes - der den Vertrauensverlust der Gemeindemitglieder in ihren Erzbischof dokumentiert - ist die nach Ansicht vieler Gemeindemitglieder unzureichende Aufklärung von Missbrauchsfällen von zwei Priestern, die früher in der Gemeinde von St. Margareta tätig waren. In beiden Fällen wird Kardinal Woelki vorgeworfen, gravierende Fehler gemacht zu haben: Dazu gehört der Fall des inzwischen verstorbenen Pfarrers O., dem eine schwere Missbrauchstat an einem Kind vorgeworfen wird. Kardinal Woelki, der in der Gemeinde als Praktikant und später auch als Diakon tätig war und ein gutes Verhältnis zum Pfarrer hatte, meldete den Fall zunächst nicht nach Rom und würdigte den Geistlichen noch auf der Beerdigungsfeier, gleichwohl Woelki zu diesem Zeitpunkt die Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer O. kannte. Beim zweiten Fall geht es um Vorwürfe des Missbrauchs gegen Pfarrer D., der von 1995 bis 2000 Kaplan in der Gerresheimer Gemeinde war und erst kürzlich beurlaubt wurde, nachdem der Fall publik wurde. In einem Interview mit unserer Redaktion räumte Kardinal Woelki ein, in diesem Fall möglicherweise nicht immer richtig agiert zu haben, zumal der Kardinal Pfarrer D. noch zum stellvertretenden Stadtdechanten ernannt hatte.

In der Diskussion habe man dem Kardinal seine „innere Betroffenheit“ angemerkt, so Boss. Zumal ihm die Gemeinde, in der er unter Pfarrer O. als Praktikant und Diakon tätig war, „sehr am Herzen liegt und diese Jahre die schönste Zeit seines Lebens gewesen sind".