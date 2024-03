„Erfinder“ der Weltjugendtage Trauerfeier für Kardinal Cordes mit Papst Franziskus im Vatikan

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hat den verstorbenen Kardinal als unermüdlichen Mitarbeiter des Heiligen Stuhls gewürdigt. „Paul Josef Cordes war das Aushängeschild für die weltweite Koordination und Unterstützung in der Katastrophenhilfe. Er ging an die Orte, wohin keiner reisen möchte“, erklärte Bätzing am Freitag in Bonn. Dabei habe Cordes auf das Elend in den Flüchtlingslagern Afrikas, auf Menschenrechtsverletzungen weltweit und ungezählte kriegerische Konflikte aufmerksam gemacht.