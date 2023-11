Angst an Universitäten Jüdische Studierende berichten von Antisemitismus an deutschen Universitäten

Bei Debatten über den Nahostkonflikt in Seminaren oder Vorlesungen würden jüdische Studierende zum Teil persönlich angegangen, berichtete Petri demnach. Immer wieder würden sie von Kommilitonen oder auch Dozenten gedrängt, sich vom Staat Israel zu distanzieren. Dem JSUD-Vizepräsidenten zufolge heizen dabei deutsche und ausländischstämmige Pro-Palästina-Aktivisten die Stimmung in Seminaren und Vorlesungen an. Zum Teil würden auch Organisationen aus dem Umfeld der Hamas auftreten. Viele israelfeindliche und antisemitische Inhalte will der jüdische Verband dem Bericht zufolge auch in WhatsApp-Gruppen der Fachschaften ausgemacht haben.