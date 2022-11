Ratsversammlung in Frankfurt Josef Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden

„Dies ist ein Zeichen der Kontinuität für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland“, so der Zentralrat. Schuster ist seit 2014 im Amt, als er Dieter Graumann nachfolgte. 2018 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Auch die Vizepräsidenten Mark Dainow (Offenbach) und Abraham Lehrer (Köln) wurden am Sonntag in ihren Ämtern bestätigt.