Laut polnischem Medienbericht Späterer Papst Johannes Paul II. soll Missbrauchsfälle in Polen vertuscht haben

Die katholische Kirche in Polen hatte sich bereits in der Vergangenheit geweigert, Dokumente herauszugeben - selbst an die Justiz oder an eine öffentliche Kommission, die Missbrauchsfälle untersuchte. Ein Zeuge, der anonym bleiben wollte, bestätigte, er habe Kardinal Wojtyla persönlich von pädophilen Handlungen eines Priesters im Jahr 1973 berichtet. „Wojtyla wollte zuerst sichergehen, dass es sich nicht um Bluff handelt“, sagte der Zeuge. „Er sagte, er würde sich darum kümmern und bat, es nirgendwo zu melden.“