Trotz angespannter Lage Mehr als Hunderttausend Muslime feiern Freitagsgebet in Jerusalem

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben sich am Freitag mehr als Hunderttausend Muslime zum Mittagsgebet auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem versammelt. Die für die Anlage zuständige jordanische Wakf-Behörde schätzte die Zahl auf rund 250.000 Gläubige. Die Polizei in Jerusalem sprach von rund 130.000. Es könnte der letzte Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan gewesen sein, der vor rund drei Wochen begann und aller Voraussicht nach am kommenden Donnerstag endet.