Interview mit Heinrich Bedford-Strohm : „Die meisten Politiker haben Ideale“

Heinrich Bedford-Strohm. (Archiv). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Der evangelische Ratsvorsitzende spricht im Interview mit unserer Redaktion über Glaube, Extremismus und das Engagement seiner Kirche für die Seenotrettung.

Heinrich Bedford-Strohm (59) ist seit 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Im Interview spricht er über politische und gesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre hierzulande und über die Rolle der Kirchen – zum Beispiel in den sozialen Medien.

Vor 75 Jahren hat Dietrich Bon­hoeffer in Nazi-Gefangenschaft kurz vor seinem Tod die Verse geschrieben: „Von guten Mächten treu und still umgeben / behütet und getröstet wunderbar / so will ich diese Tage mit euch leben / und mit euch gehen in ein neues Jahr“. Warum sind diese Zeilen heute immer noch populär?

Info Seit 2013 ist er Mitglied im Rat der EKD Werdegang Heinrich Bedford-Strohm, Jahrgang 1960, hat in Erlangen, Heidelberg und in Berkeley in den USA Evangelische Theologie studiert. 1992 schloss er seine Promotion an der Universität Heidelberg ab, 1998 wurde er dort habilitiert. Ämter Seit 2011 ist Bedford-Strohm Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 2013 wurde er Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), im Jahr darauf übernahm er den Vorsitz.

Bedford-Strohm Sie bringen auf eine besondere Weise auf den Punkt, worum es beim christlichen Glauben geht. Die Biografie Bonhoeffers zeigt, dass die Rede vom Geborgensein in Gottes Hand nichts ist, was die ganzen Konflikte der Welt beiseiteschiebt. Aber genau deswegen ist dieses Zitat so kraftvoll. Ein Mensch, der selbst im Gefängnis sitzt, ein Mensch, der selbst wegen seines Eintretens für die Menschenwürde sein Leben riskiert hat, ein solcher Mensch bringt in einer tiefen Frömmigkeit zum Ausdruck, was es heißt, dass Gott am Ende das letzte Wort hat, nicht der Hass, nicht die Gewalt.

Sehen Sie die Gefahr, wonach Polarisierung und Intoleranz gegenüber Fremden in unserer Gesellschaft ein Ausmaß annehmen, dass sich Mechanismen der Weimarer Republik wiederholen?

Bedford-Strohm Man sollte vorsichtig sein mit historischen Vergleichen. Die Demokratie ist heute in einer ganz anderen Art und Weise im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Die Unterstützung für die politischen Kräfte, die beispielsweise die Erinnerungskultur an die Verbrechen der Nazi-Zeit in Frage stellen, liegt unterhalb von 20 Prozent. Die große Mehrheit der Bürger wählen Parteien, die die Demokratie stark gemacht haben.

Morgen beginnen die 20er Jahre. Müssen wir dennoch 100 Jahre danach besonders wachsam sein?

Bedford-Strohm Wir müssen immer wachsam sein. Anzeichen für gesellschaftliche Spaltung und Extremismus, die es damals gegeben hat, müssen wir auch heute ernstnehmen. Deswegen freue ich mich darüber, dass so viele Menschen auf die Straße gehen und für die Menschenwürde demonstrieren. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft, die sichtbar wird, wenn es darauf ankommt. Ich freue mich auch darüber, dass insbesondere junge Menschen Fehlentwicklungen erkennen und etwas dagegen unternehmen – wie beispielsweise die „Fridays for Future“-Bewegung für den Klimaschutz. Dieser starke Impuls der Bewegung muss nun politisch umgesetzt werden. Auch diejenigen, die auf die Straße gehen, müssen bereit sein, die Mühe auf sich zu nehmen, im politischen Betrieb Mehrheiten zu organisieren.

Politisches Engagement ist heute auch mit persönlichem Risiko verbunden. Wie sehr besorgt es Sie, dass manche Kommunalpolitiker aufgeben, weil sie den Hass nicht mehr ertragen, der ihnen entgegenschlägt?

Bedford-Strohm Diese Entwicklung ist eine Gefahr für die Demokratie. Im demokratischen Prozess sollten eigentlich die Besten ausgewählt werden. Heute muss man sich zunehmend die Frage stellen: Wer tut sich das noch an? Ein politisches Amt ist heute manchmal nicht mehr vor allem mit Ehre verbunden, vielmehr muss man vor allem in der Kommunalpolitik mit Beschimpfungen rechnen. Es gibt leider in Teilen der Bevölkerung eine ablehnende Grundhaltung gegenüber der Politik, die alle Politiker in einen Topf wirft. Auch wenn dies letztlich kleine Teile der Bevölkerung sind, machen sie sich lautstark bemerkbar und beschädigen die politische Kultur. Dem widerspreche ich in aller Entschiedenheit. Die meisten Politiker haben Ideale und versuchen sie umzusetzen.

Was die Leute so nervt, ist das ständige Schielen auf die nächste Wahl . . .

Bedford-Strohm Da sind Politiker in einem Dilemma. Wer seine Ideale umsetzen möchte, muss gewählt und auch wiedergewählt werden. Es ist nicht verwerflich, wenn sich ein Politiker Gedanken macht, wie er seine Botschaft so präsentiert, dass er dafür Mehrheiten bekommt.

Was können die Kirchen beitragen, die Stimmung in der Gesellschaft wieder versöhnlicher werden zu lassen?

Bedford-Strohm Die Kirchen sollten alles stützen, was dem Gemeinsinn dient. Dazu brauchen wir soziale Bewegungen, dazu brauchen wir auch klare Worte. Auch die Kirchen müssen sich klar positionieren – aber nie vom hohen moralischen Podest . . .

Der Evangelischen Kirche wird oft vorgeworfen, dass sie zu sehr moralisiert.

Bedford-Strohm Das weise ich ausdrücklich zurück. Es ist ein Unterschied, moralische Fragen in die öffentliche Debatte einzubringen oder die öffentliche Debatte zu moralisieren. Letzteres sollten wir nicht tun, das erste aber ist elementare Aufgabe der Kirche. Wer soll denn sonst diese Themen in die Öffentlichkeit bringen, wenn die Kirchen es nicht machen? Wir würden unseren Auftrag zutiefst missachten, wenn wir solche moralischen Fragen nicht stellten.

Wo haben die christlichen Kirchen überhaupt noch einen entscheidenden Einfluss angesichts ihrer sinkenden Mitgliederzahlen?

Bedford-Strohm Auch heute gehört deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung einer der großen christlichen Kirchen an. Aber heute werden die Menschen aus freier Entscheidung Mitglied von Organisationen.

In die Kirche wird man durch Taufe aufgenommen . . .

Bedford-Strohm Ja, die meisten erfahren die Taufe nach wie vor als kleines Kind, damit sie in eine Tradition hineinwachsen können. Bei der Konfirmation können sie sich dafür oder dagegen entscheiden, der Kirche anzugehören, und auch Erwachsene können sich jederzeit dafür oder dagegen entscheiden. Die Taufe ist nicht mehr eine Art Garantie, dass ein Mensch ein Leben lang in der Kirche bleibt. Vielmehr müssen die Kirchen in einer Zeit, in der es viele Orientierungsangebote gibt, überzeugen, dass der christliche Glaube als Grundlage für das eigene Leben das Beste ist, was einem passieren kann.

Sie twittern ja auch – sind die sozialen Medien nützlich bei der Verbreitung der Botschaft Gottes?

Bedford-Strohm Ich bin auch auf Facebook, wo ich über meine alltägliche Arbeit berichte. Die sozialen Medien sind für die Kirchen alleine deswegen wichtig, weil viele Menschen dort viel Zeit verbringen. Also muss auch die Kirche dort präsent sein. Dazu gehört, dass wir manche Fehlentwicklungen kritisieren, die sich durch die neuen Medien ergeben.

Was meinen Sie konkret?

Bedford-Strohm In den sozialen Medien werden aus kommerziellen Gründen durch bestimmte Algorithmen häufig Inhalte nach oben gespült, die Hass transportieren und Unwahrheiten verbreiten. Nicht mehr Fakten sind dann die Grundlage für den Diskurs, sondern Inhalte, die der Rentabilität der sozialen Medien dienen. Das stärkt die Extreme. Das können wir nicht so hinnehmen. Es muss analog zu den öffentlich-rechtlichen Medien pluralistisch zusammengesetzte Gremien geben, die grundsätz­liche Kriterien auch für den Diskurs in den sozialen Medien durchsetzen. Wir möchten als Kirchen gerne dazu beitragen, die Digitalisierung verantwortlich zu gestalten.

Hätte es vor 2000 Jahren schon Twitter gegeben, hätte Jesus getwittert?

Bedford-Strohm Jesus hat seine Botschaft durch die Kraft seiner Worte verbreitet. Er hat sie so stark genutzt, dass wir seine Worte heute immer noch verbreiten und sie uns Orientierung geben. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass er auch die technologischen Möglichkeiten genutzt hätte, wenn sie schon dagewesen wären. Aber wir sollten immer vorsichtig damit sein, etwas in Jesus hineinzuprojizieren, was wir heute tun.

Sie haben die Mechanismen in den sozialen Medien als eine Ursache für die Spaltung der Gesellschaft beschrieben. Wie sieht es mit dem Gegensatz zwischen Eliten und Normalbevölkerung aus?

Bedford-Strohm Es gibt nicht die Unterteilung in gute und schlechte Menschengruppen. In uns selbst gibt es auch unterschiedliche Anteile, daher ist in der Bibel immer wieder die Rede von der Sünde. Nach Martin Luther bedeutet Sünde die Verkrümmung des Menschen in sich selbst. Um die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft müssen wir uns allerdings Sorge machen. Es kann keinem Menschen erklärt werden, dass jemand, der im Krankenhaus die Toiletten putzt, jeden Tag damit kämpfen muss, ob er mit dem Geld auskommt, während andere Menschen allein dadurch, dass sie Geld für sich arbeiten lassen, Milliarden-Vermögen anhäufen. Eine Antwort darauf ist mehr soziale Gerechtigkeit mit einem höheren Mindestlohn und einer gerechteren Vermögensverteilung. Das ist eine zentrale Herausforderung für die nächste Dekade.

Ist der frühere sächsische Landesbischof Carsten Rentzing, der wegen früherer rechtsradikaler Schriften sein Amt räumen musste, eine Ausnahme in der EKD?

Bedford-Strohm Es gibt rote Linien. Rechtsextremismus hat keinen Platz in der evangelischen Kirche. Konservative haben hingegen selbstverständlich einen Platz in unserer Kirche. Konservativ sein, heißt ja nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem sein. Carsten Rentzing war für konservativ denkende Menschen als Bischof eine Identifikationsfigur in der Kirche. Das habe ich immer ausdrücklich begrüßt. Eine Nähe zum Rechtsextremismus lässt sich bei Carsten Rentzing heute keinesfalls feststellen. Was damals in diesen Texten stand, so denkt er nicht mehr.

Was haben Sie aus dem Fall gelernt?

Bedford-Strohm Dass Kommunikation eine zentrale Rolle spielt und dass eine transparente Reaktion auf kritische Anfragen immer der beste Weg ist.

Wie weit sind Sie mit ihrem Projekt eines zivilen Rettungsschiffs für Flüchtlinge im Mittelmeer, United4Rescue?

Bedford-Strohm Das hat eine ungeheure Dynamik bekommen. Mittlerweile beteiligen sich 150 Organisationen. Es sind viele Organisationen aus dem kirchlichen Bereich. Darüber freue ich mich sehr. Hinzu kommen viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich mit Flüchtlingen beschäftigen, aber auch die Arbeiterwohlfahrt und die Stadt Palermo. Das Bündnis ist sehr breit. Uns unterstützen auch einzelne Persönlichkeiten wie der Regisseur Wim Wenders.

Wann werden Sie über das Schiff verfügen?

Bedford-Strohm Das Bündnis verfolgt den konkreten Plan, Ende Januar die „Poseidon“ aus dem Besitz des Landes Schleswig-Holstein zu kaufen. Wir wissen aber noch nicht, wie das Bieterverfahren ausgeht. Für den Fall, dass das nicht funktioniert, gibt es einen Plan B, ein anderes Schiff zu besorgen. Dabei hilft uns Seawatch, die den europäischen Schiffsmarkt dafür im Blick haben. Ziel des Bündnisses ist es aber nicht nur, Spenden für den Kauf eines Schiffes zu sammeln, sondern die Unterstützung der aktiven Seenotrettung insgesamt.

Wie hoch sind die Spenden denn bisher?

Bedford-Strohm Wir lassen uns nicht dauernd Zwischenstände aus dem Bündnis geben, jede einzelne Spende unter wirschickeneinschiff.de hilft bei der Unterstützung der Seenotrettung.

Wäre es nicht viel besser, wenn wir eine europäische Seenotrettung hätten, als wenn immer mehr zivile Retter in See stechen?