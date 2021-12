„Das ist der Ort für uns“ : In Essen-Kray haben Oblatenmissionare ein Kloster gegründet

Pater Jens Watteroth, Pater Thomas Wittemann und Pater Waldemar Brysch (v.l.) sind in Essen-Krahl angekommen. Foto: Ruhrbistum

Essen Im Essener Stadtteil Kray haben drei Oblatenmissionare ein Kloster gegründet. Dort wollen sie eine „Gastkirche“ etablieren – mit Kleiderkammer, Suchtberatung, einer Essensausgabe für Bedürftige, einer Impfstation und Hörecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Im alten Pfarrhaus riecht es noch ein bisschen nach frischer Farbe. Die Räume sind hell und sehr aufgeräumt. Durch die Fenster schaut man in einen kleinen Park, daneben ist der Kinderspielplatz, und daneben die Kirche von St. Barbara. Dass an diesem Tag auch noch die Sonne alles in ein goldenes Licht taucht, scheint eine Idylle zu vollenden, die in der katholischen Kirche mittlerweile selten geworden ist. Dort aber scheint sie erst einmal Einzug gehalten zu haben: mit einem neuen Kloster mitten in Essen-Kray.

Wobei man sich von den Vorstellungen „klassischer“ Klöster erst einmal trennen muss. Es gibt keine Pforte, keinen Kreuzgang, keine Zellen. Dafür drei gut gelaunte Patres: Jens Watteroth, Waldemar Brysch und Thomas Wittemann gehören dem Orden der Oblatenmissionare an. Das ist keine sogenannte monastische Glaubensgemeinschaft, die Abgeschiedenheit und Kontemplation sucht. Nah bei den Menschen zu sein, steht ganz oben auf der Liste ihrer Vorhaben, wie es auch Eugen von Mazenod anstrebte. Der französische Adelige und Priester gründete den Orden 1816; also genau in jener Zeit einer tiefgreifenden Glaubenskrise. Kirche war mit der Aufklärung plötzlich nicht mehr selbstverständlich.

Info Der Orden wurde 1816 in Frankreich gegründet Der Orden Die Gemeinschaft der Oblatenmissionare wurde 1816 vom französischen Adeligen und Priester Eugen von Mazenod gegründet. Das neue Kloster in Essen-Kray gehört zur mitteleuropäischen Provinz (mit Deutschland, Österreich und Tschechien), in der rund 150 Patres, Brüder und Studenten in 15 Klöstern leben. Weitere Infos unter: oblatenkloster-essen-kray.de; instagram.com/omi.essen.kray; facebook.com/omi.esse.kray

Sicher, vergleichbar sind die Zeiten nicht. Die Glaubensunsicherheit des 19. Jahrhunderts hat sich in unseren Tagen zu einem unaufhaltsam erscheinenden Prozess der Säkularisierung entwickelt. Niemand redet mehr von einer Volkskirche. Und das leugnen auch die drei Patres nicht. Woher sie die Kraft, auch den Mut zum Wirken in der Gemeinde und zum Leben in der Gemeinschaft nehmen? Da ist natürlich ihr Glaube; und der speist sich auch aus einer Ahnung, genau zu dieser Zeit und genau an diesem Ort bei den Menschen sein zu müssen. Als seien sie nach ihren Umwegen über Osnabrück und Fulda schließlich nach Essen-Kray geführt worden, sagt Pater Wittmann. Bis schließlich alle drei das Gefühl hatten: „Das ist der Ort für uns, hier sind wir richtig.“

Hier, das ist der Osten der Ruhrmetropole Essen, das ist Kray, ein alter, seit dem Mittelalter gewachsener Stadtteil, nicht sonderlich wohlhabend, Leerstände und Billigläden gibt es hier wie in vielen anderen Städten. Der Ausländeranteil ist hoch. Und mittendrin liegt St. Barbara. Die Oblatenmissionare verwandeln die Kirche Schritt für Schritt in eine „Gastkirche“ und wollen sie mit Leben erfüllen. Ihnen schwebt ein Kirchenraum vor, in dem neben der Liturgie vieles andere möglich sein soll: eine Essensausgabe für Bedürftige beispielsweise, eine Suchtberatung, eine Kleiderkammer vielleicht, ein Raum für Konzerte und Lesungen, eine Impfstation, eine Hörecke. „Es soll ein Ort für viele werden“, sagt Pater Jens Watteroth, „egal, ob katholisch oder nicht“. St. Barbara als christlicher Zufluchtsort, an dem nicht alles gleich gut wird, aber an dem Hilfe angeboten, eine Hand gereicht wird. Für viele Menschen ist das schon viel.

In den Gemeinden ist genau das seelsorgerisch immer schwerer zu leisten, aus dem einfachen, aber fatalen Grund, dass es an Seelsorgern mangelt. Vor gut zehn Jahren wirkten in den katholischen Gemeinden hierzulande insgesamt noch mehr als 17.120 Welt- und Ordenspriester; inzwischen sind es etwa 12.500, die Tendenz ist weiterhin sinkend. Da freut sich jedes Bistum über eine neue, klösterliche Niederlassung. Aber: Seelsorgerische „Lückenbüßer“ wollen die drei nicht sein. Ihre neue „Gastkirche“ in St. Barbara ist darum auch mehr als bloß ein neues, bestenfalls ungewöhnliches Angebot der Gemeinde. Sie soll Ausdruck jenes Geistes und jener Menschennähe werden, die sie zum Glauben führte – und zum Orden der Oblatenmissionare.

Auf Menschen zuzugehen, ist eine Geste, die viel mit dem Glauben der drei Missionare zu tun hat. Doch ausgerechnet das ist derzeit arg eingeschränkt; Begegnungen können in Pandemiezeiten lebensgefährlich werden. Für Jens Watteroth, Waldemar Brysch und Thomas Wittemann ist das kein Grund zur Resignation. Denn wer davon überzeugt ist, den Ort für sich gefunden zu haben, sieht zu, dass das, was ist, gut bleibt, damit das, was kommt, besser werden kann.