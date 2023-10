Bilder Angebliche Spukorte in NRW – mit teils furchtbarer Geschichte

Die Süchtelner Schlaghexe

Wo: Süchteln

Einer der verspuktesten Orte in NRW soll wohl der Viersener Stadtteil Süchteln sein. Dafür, dass Süchteln nicht sehr groß ist, gibt es hier eine erstaunlich hohe Dichte an (angeblichen) Spukerscheinungen: das verfluchte „Hus Wengert“, gleich drei paranormale Gestalten im Spukpesch, der „Wehres Kussel“ im Sittard und der Werwolf im Nordkanal.

Eine Gesellin, der man nachts nicht begegnen möchte, ist außerdem die Süchtelner Schlaghexe. Ihr wird nachgesagt, sich nachts zur Geisterstunde in der Umgebung des evangelischen Friedhofs an der Merianstraße umherzutreiben. Dort lauert sie Spaziergängern auf – auf junge Pärchen hat sie es ganz besonders abgesehen. Hat sie ein passendes Ziel erspäht, springt sie aus ihrem Versteck, ohrfeigt ihr Opfer und verschwindet dann wieder spurlos. Wohin weiß man nicht so genau. Vielleicht verwandelt sie sich auch in eine schwarze Katze und trifft sich mit anderen Süchtelner Hexen in Katzengestalt am Lindenplatz – das soll nämlich der offizielle nächtliche Hexen-Treffpunkt sein.