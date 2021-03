Joachim Meisner (1933 - 2017)

Meisner war 25 Jahre lang Erzbischof von Köln und direkter Vorgänger von Woelki. Ihm werden im Gutachten die meisten Pflichtverletzungen angelastet: In 24 von insgesamt 75 Fällen soll er nicht nach geltendem Recht gehandelt haben. Darüber hinaus belegt das Gutachten, dass Meisner eine Akte mit dem Titel „Brüder im Nebel“ geführt hat, in der er geheimhaltungswürdige Verfehlungen seiner Kirchenbrüder dokumentiert hat. 2017 starb Meisner während einer Urlaubsreise in Bayern.