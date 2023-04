Feiertage an Ostern Gründonnerstag – der Tag des letzten Abendmahls

Gründonnerstag ist in jedem Fall ein kirchlicher Feiertag und wird unter anderem mit einem Abendgottesdienst begangen. Gesetzlich ist Gründonnerstag aber nur in wenigen Ländern weltweit ein Feiertag. Unter anderem in Dänemark, Norwegen oder in Island. In Deutschland ist der Tag in den meisten Bundesländern ein ganz normaler Werktag. In Hessen als einziges Bundesland gibt es sozusagen im Übergang zum Karfreitag besondere Regelungen für einen vorgezogenen Ladenschluss am Gründonnerstag. Anders als sonst bis 24 Uhr müssen Geschäfte am Gründonnerstag in Hessen bereits ab 20 Uhr schließen.