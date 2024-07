Gott und die Welt Lehren aus den Wolfsgruß-Vorfällen

Ich will nicht behaupten, die Lösung zu kennen, möchte aber eine These für weitere Diskussionen in den Raum stellen: Deutschland benötigt eine neue Großerzählung über ein „Wir“, mit dem sich möglichst viele, wenn nicht alle, in der Bevölkerung identifizieren können. Diese neue Erzählung muss möglichst konkret sein und einen unmittelbaren Lebensbezug haben. Zum Beispiel hört sich die Rede von einer christlich-jüdisch-muslimischen Identität Deutschlands sehr sympathisch, allerdings sehr abstrakt an. Hinzu kommt, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung weder als christlich noch jüdisch oder muslimisch definiert. Die religiösen Kategorien scheinen nicht weiterzuhelfen. Und dennoch ist die Formel „Einheit in der Vielfalt“ eine nicht verhandelbare Grundlage für eine gelungene Großerzählung.