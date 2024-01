Kolumne Gott und die Welt Selbst ist der Stern

Was nun tun in dieser Welt? Die Sterne nicht zu schnell abräumen und wieder in den Schrank verschließen. Vielleicht ja einen Stern bewahren – als Zeichen der Hoffnung wider alle Hoffnung. Im Alltag nach den erreichbaren Sternen greifen: Menschengesichter zum Leuchten bringen vor Freude an erfahrener Liebe. Kleine Gesten genügen. Ein Lächeln am Morgen, ein Blick voller Aufmerksamkeit, ein Zuspruch: „Wie gut, dass es dich gibt!“ Dann sind wir ein Stern für andere – zum Greifen nahe.