Gott und die Welt Wir sind nicht allein

Ich denke, wir müssten auch mit furchterfülltem Herzen das Vertrauen in die Weihnachtsbotschaft wagen: Gott lässt alles Volk – und damit auch uns – nicht allein. Durch dieses vertrauensvolle Wagen verlieren unsere konkreten Ängste ihre lähmende, alles bestimmende Macht. Und dann kann geschehen, was Bonhoeffer so sagt: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.“