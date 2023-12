Gott und die Welt Die Sache mit den Erwartungen im Advent

Weltweit werden derzeit Erwartungen enttäuscht: Es gibt keine dauerhafte Waffenruhe in Gaza und Israel; der Krieg in der Ukraine dauert wohl noch sehr lange; Armenien erfährt sich erneut als vergessen; Erdbeben, Dürren und Überschwemmungen haben tödliche Folgen. Die Erde kommt nicht zur Ruhe. Trotz aller Anstrengungen im Bildungswesen fehlen die Erfolge. Sozialleistungen werden eher gekürzt als erhöht. An vielen Orten polarisieren sich die Meinungen. Es gibt zu denken, dass es vor allem ältere Männer sind, die in Politik und Kirche Autorität haben. Haben wir noch Erwartungen im Blick auf eine Wende der Nöte? Oder haben wir bereits resigniert? Richten wir uns ein im vertrauten Kreis, von dem wir zumindest nichts Böses erwarten?