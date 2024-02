Gott und die Welt „Auge um Auge“ und das Rache-Missverständis

In unserer jüdischen Tradition wird dieser Vers aber völlig anders verstanden. Dafür haben wir neben der schriftlichen Tora eben auch die mündliche Tora, den Talmud. Es gibt keinen einzigen Fall eines solchen Racheprinzips in der ganzen Bibel, noch war es die Absicht dieses Gesetzes. Der Zweck dieser Regelung ist ein Recht auf finanzielle, nicht physische, Entschädigung, basierend auf dem Grad der Verletzung: der Wert eines Auges für den Verlust eines Auges – im Prinzip genauso, wie es moderne Gesetze in Bezug auf Schadensersatz und Schmerzensgeld heute machen. Die Rabbiner erklären, dass das Gesetz versucht, den Schaden so weit wie möglich auszugleichen, und gerade deshalb wäre eine buchstäbliche, körperliche Vergeltung eine übermäßige Strafe, da der Täter sterben könnte und das nicht gerechtfertigt werden kann, sodass der monetäre Ausgleich der einzig richtige Weg ist (Talmud Kama 83b-84a; und Kommentare). Die Regeln der Tora sind eben nicht „primitiv“, sie sind dem Menschen zugewandt und Grundlage vieler moderner Gesetze und Werte.