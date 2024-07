Gott und die Welt Was der zerstörte Tempel von Jerusalem heute bedeutet

„Wenn die warmen Winde wehen und die sonnigen Tage kommen und es Licht und Freude in der Welt gibt, kommen Tage der Trauer, des Fastens und der Tränen für die Juden, einer nach dem anderen.“ Dies stellt der jiddische Schriftsteller Mendele Moicher Sforim (1835-1917) in „Fischke der Lahme: Bettlerroman“ ironisch fest. Damit meint er die Zeit der Trauer und des Fastens im Hochsommer, die ihre Kulmination und Wende am 9. Aw (13.8.2024) hat, dem Tag des Gedenkens an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70.