Gott und die Welt Missbrauchte Freiheit

Es ist in einer Gesellschaft nicht leicht, mit der Freiheit eines jeden Menschen in Frieden zu leben. Ungeborene können ihr Recht auf ein Leben in Freiheit noch nicht äußern – anders als ihre Eltern. Soldaten setzen sich für die Freiheit ihres Volkes ein – und nehmen anderen Menschen im Kampf das Leben. Ein Land der Freiheit mit eigenen Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, suchen auch die vielen Menschen, die aus ihrem Heimatland flüchten. Trotz der Gefahren auf dem Weg wagen sie „in aller Freiheit“ die Entscheidung, sich aufzumachen. Wie mag es ihnen gehen, wenn sie wider ihren Willen in einem anderen Land landen als geplant? Groß und vielfältig sind die Themen, die sich unter dem Begriff „Freiheit“ versammeln lassen – auch konkret in unseren Tagen.