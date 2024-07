Gott und die Welt Vom Haben, Geben und Sparen

In hoher Bedrängnis sind Menschen, deren Erspartes nicht einmal ausreicht, um den Lebensalltag zu bestehen. Die Wartezeiten in den Beratungsstellen für Verschuldete sind lang. Beunruhigend sind die neuen Auskünfte über die Kosten künftig in Zeiten der Pflege. Kann ich frühzeitig Sorge dafür tragen, dass meine Kinder nicht lange Zeiten für mich zahlen müssen? So fragen sich ältere Menschen und schränken ihre Möglichkeiten in der verbleibenden Lebenszeit immer mehr ein. Kann das erwünscht sein?