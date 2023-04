Bildung Das Paradies an der Schule

Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mein schulisches Leben als Abbild des Paradieses zu sehen. Dazu habe ich zu sehr unter Versäumnissen und Entscheidungen von Schulbürokratie und Bildungspolitik gelitten. Unabhängig davon, welche Parteien gerade die Verantwortung dafür trugen. Bildungspolitik schien mir häufig ideologisch überfrachtet, wurde in Wahlkämpfen oft als ganz wichtiges Aufgabenfeld postuliert und dann in der konkreten Regierungsverantwortung unter zweitrangigem „Gedöns“ abgehandelt. Reformen sollten möglichst wenig kosten, besser kostenneutral sein, oder noch besser: Einsparungen bringen! Ich habe den Eindruck, dass sich seit meiner Pensionierung da nicht viel geändert hat. Nicht Fröhlichkeit, sondern Frust bestimmt vielfach das Schulleben in Deutschland.