Margot Käßmanns Warnung : Es ist nichts gut in Afghanistan

Meinung Margot Käßmann ist viel kritisiert worden für diese Aussage, die die aktuelle Lage bitter bestätigt. Wieder gut machen können wir nichts, es muss darum gehen, es besser zu machen – nicht nur in Afghanistan.

„Nichts ist gut in Afghanistan“, hat Margot Käßmann vor elf Jahren mal gesagt. Und dafür viel Kritik bekommen. Sehr viel. Weil sich in Afghanistan doch so viel verbessert habe und weil sich komplexe politische Themen nicht auf einen Satz reduzieren lassen. In diesen Tagen merken hoffentlich auch ihre größten Kritiker: Sie hatte recht. Und hoffentlich wird ihnen angesichts der derzeitigen Lage in Afghanistan mindestens genau so unwohl wie damals, als sie sich über diesen Satz aufgeregt haben.