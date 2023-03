Kolumne Gott und die Welt Die Kraft des Fastens

Den ganzen Tag über nichts zu essen und zu trinken, einen Monat lang, wie jetzt im Ramadan, ist sicher eine große Herausforderung, sowohl für den Körper als auch für die Psyche. Fasten ist daher auch mit Leiden verbunden. Der Islam sieht allerdings gerade im Leiden einen weiteren Weg zur Gottesnähe. Leiden ist verbunden mit Demut, Bescheidenheit, Geduld, aber auch Hoffnung und Willenskraft. Wer leidet, wird nicht nur an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert, sondern zugleich an die Schöpferkraft in uns, mit der man das eigene Leben in die Hand nehmen und verändern kann.