Gott und die Welt Proteste an den US-Universitäten – Sicherheit ist eine Illusion

Auch der 7. Oktober 2023 selbst stellt eine vermeintliche Gewissheit der Juden infrage: Der Staat Israel war für viele eine Art Lebensversicherung, ein Rückzugsort für den Fall der Fälle. Vielleicht war uns Juden unsere Verletzlichkeit in den letzten Jahrzehnten noch nie so bewusst wie in diesen Tagen. Wir Juden sind aber nicht allein mit diesem Gefühl. Wir Menschen leben in unsicheren Zeiten. Als prototypische Minderheit spüren Juden diese Unsicherheit vielleicht eher. Frühere Selbstverständlichkeiten, etwa dass man sich als Jude in einem Staat mit jüdischer Mehrheit sicher fühlen kann, weil man eben der Mehrheit angehört, sind nicht mehr selbstverständlich. Diese Korrektur bringt uns näher an die Wirklichkeit heran. Bekanntermaßen fühlen wir Deutschen uns auch nicht automatisch sicher, wenn wir in Deutschland sind. Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühle sind komplexer, als nationalistische oder romantische Parolen glauben machen wollen. Sicherheit ist eine Illusion. Das mag banal klingen, sollte uns aber in Erinnerung bleiben, wenn wir uns in falscher Sicherheit wiegen, was nur zu verständlich und als Überlebensstrategie auch gar nicht schlecht ist.