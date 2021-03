Kostenpflichtiger Inhalt: Zum jüdischen Pessach-Fest : Die Bedeutung der Freiheit in Zeiten von Corona

In Jerusalem verbrennen ultra-orthodoxe jüdische Männer Sauerteig vor dem jüdischen Feiertag Pessach. Während dieses Festes ist es Juden verboten, gesäuerte Lebensmittel zu essen. Foto: dpa/Jamal Awad

Meinung Düsseldorf Das jüdische Pessach-Fest beginnt und erinnert an den Auszug der Juden aus der ägyptischen Sklaverei. Es ist also ein Fest der Freiheit. Und so gibt es einige Parallelen zum Leben mit Corona.