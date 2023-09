„Oppenheimer“ Können Waffen Frieden sichern?

Ich gehe gerne ins Kino. Am liebsten mit netter Begleitung in nur mittelmäßig gefüllte Programmkinos. Gerne am späten Nachmittag und dann in Filme, die nicht länger als zwei Stunden dauern. Damit wir im Anschluss noch Energie und Lust haben, in einem gemütlichen Restaurant über den Film zu diskutieren. Darum hatte ich, was den Film „Oppenheimer“ angeht, auch zunächst gezögert: Drei Stunden ohne Pause in einem großen vollen Kino zu sitzen, erschien mir doch als Zumutung. Es war dann auch eine Zumutung. Aber sie hat sich gelohnt!