Gott und die Welt Olympia und die Körper der Frauen

Die immer wiederkehrenden Diskussionen über die Bekleidung von Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen mögen manchem überzogen erscheinen, aber sie sind in meinen Augen ein Zeichen für die weiterhin wichtige Entwicklung hin zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es ist wichtig, dass über dieses Thema kontrovers diskutiert wird. Ob Beachvolleyballerinnen bei einem Turnier in Katar im Jahre 2021 verboten wurde, im Bikini zu spielen, oder umgekehrt Spielerinnen dazu verpflichtet werden, einen Bikini zu tragen, und ob muslimische Sportlerinnen, je nach Austragungsort, zum Tragen eines Kopftuchs verpflichtet werden beziehungsweise es ihnen verboten wird, ist Teil des Problems und nicht der Lösung. Es geht nicht darum, wer was trägt, sondern darum, dass jeder von uns selbstbestimmt darüber entscheiden kann, wie er sich kleiden möchte.