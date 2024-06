Gott und die Welt Die wahre Geschichte hinter dem Film „Das Leben des Brian“

Die Römer erfahren von Rabbi Schimons Schmähungen und verurteilen ihn zum Tode. Er jedoch flieht und versteckt sich mit seinem Sohn in einer Höhle, in der beide auf wundersame Weise mit Nahrung versorgt werden. Um ihre Kleidung zu schonen, ziehen sie sich aus und setzen sich hin, bis zum Hals im Sand vergraben. Den ganzen Tag sitzen sie da und philosophieren, nur fürs Gebet steigen sie aus dem Sand, ziehen sich an, beten und ziehen sich wieder aus. Schließlich ist die Gefahr der Verfolgung vorüber und sie kehren zurück in die Welt. Als sie Menschen bei ihren alltäglichen Arbeiten sehen, sind sie entsetzt: Wie können sich diese nur mit vergänglichen statt mit geistigen Dingen beschäftigen! Jeder Ort, auf den sie blicken, geht in Flammen auf. Gott verbannt sie zurück in die Höhle.