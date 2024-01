Kolumne Gott und die Welt Alles aus Liebe

Alles, was ich tue, geschehe in Liebe – das ist eine Aufforderung, der ich nachkommen möchte. Aber das Umsetzen macht mir klar: Es ist leichter, von Liebe zu reden, als Liebe konkret zu tun. Liebevoll gemeintes Verhalten kann missverstanden oder missdeutet werden. Liebe gegenüber den einen kann andere verletzen. Und noch komplizierter gestaltet sich mein Tun „in Liebe“, wenn ich die politische Welt in den Blick nehme. Was bedeutet Liebe gegenüber russischen Aggressoren in der Ukraine? Gegenüber Verbrechern der Hamas? Gegenüber Demokratiefeinden in der AfD?