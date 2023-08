Gott und die Welt Kindeswohl oder stabile Wirtschaftssysteme?

Die Not ist groß, die Lage ernst. In vielen Familien ist ein unbeschwertes Leben nicht nur für die Kinder nicht mehr gesichert. Eltern sparen bei sich selbst, um das Auskommen am Monatsende zu erreichen. Energiekosten, Lebensmittelpreise – die Stichworte sind bekannt. Am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, kostet Geld. Sportvereine und Musikschulen klagen über Rückläufe. Es geht nicht mehr alles einfach so weiter wie vor den Krisen.