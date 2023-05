Gott und die Welt Zum Muttertag besser nicht in die Bibel schauen

Am Sonntag ist Muttertag – kein ‚kirchlicher‘ Feiertag, wohl aber von einer kirchlichen Frau inspiriert, der Methodistin Anna Marie Javis. Seit 1914 in den USA am zweiten Maisonntag gefeiert, verbreitete sich diese Tradition dann schnell auch in Europa. Bei uns in Deutschland erfuhr der Muttertag in den 1930er Jahren einen ‚völkischen‘ Aufschwung durch die nationalsozialistische Mütterideologie, durch ‚Mütterweihen‘ und die Einführung des ‚Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter‘. Aber heute? Was macht der Muttertag mit mir und was machen Frauen heute mit dem Muttertag? Besonders dann, wenn Einsichten von Feminismus und feministischer Theologie nicht spurlos an unserem Fühlen, Denken und Glauben vorüber gegangen sind.