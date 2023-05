Gott und die Welt Warum die Pfingstgeschichte Hoffnung macht

An Pfingsten haben alle die Apostel verstehen können. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass Menschen aus allen Ländern der damals bekannten Welt am 50. Tag nach dem jüdischen Paschafest in Jerusalem waren. Und jeder hörte die Apostel in seiner Muttersprache reden. Das friedliche Treffen ist eine alte Hoffnungsgeschichte. Wann wird sie Wirklichkeit? Möge Pfingsten geschehen auch in diesen Tagen – die (neu) geistgewirkte Fähigkeit wechselseitigen Verstehens, in Familien, Kulturen und weltweit!