Kolumne Gott und die Welt Tag der Deutschen Einheit als Horizonterweiterung

Politik und Glaube, Staat und Kirche stehen grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis. Es lässt sich weder theoretisch noch praktisch für alle Bürgerinnen und Bürger befriedigend klären. Das zeigt der Blick in unsere deutsche Geschichte, aber auch ein Blick in andere Staaten. So ist für mich die strikte, laizistische Trennung von kirchlichem und staatlichem Feiern keine Lösung. Mit Bonhoeffers Glaubensbekenntnis gilt mir: Gott ist kein zeitloses Fatum. Ich glaube Gott als gegenwärtig in der Geschichte meines Lebens und auch in der Geschichte unseres Landes.