Wozu Religion? : Das Gute um des Guten willen

Meinung Nicht nur die Fragen danach, was Glaube einem bringt, sondern auch die meisten Antworten sind der falsche Ansatz. In den drei monotheistischen Religionen geht es um etwas ganz anderes.

Wenn mein Religionslehrer in der Grundschule uns für den Glauben begeistern wollte, stellte er Fragen wie: „Wem hast du zu verdanken, dass du gesund bist, dass du zu essen hast, dass es Süßigkeiten gibt, dass du neue Schuhe bekommen hast?“ Und wir wussten, was er als Antwort hören wollte: „Gott.“ Natürlich hat sich keiner von uns getraut, die Frage zu stellen: „Und wenn ich krank werde, keine Süßigkeiten und keine neuen Schuhe bekomme, wo ist dann Gott?“

Das eigentliche Problem liegt in der Verzweckung, der Reduzierung des Glaubens als Mittel zum Zweck: „Was habe ich vom Glauben? Was bringt mir der Glaube?“ Viele Geistliche sind dann darum bemüht zu erklären, wie moralisch verfallen die Welt ohne Glauben wäre. Aber auch dieses Argument ist eine Form der Verzweckung – der Glauben sei notwendig, um die Welt moralischer zu machen. Aber will in den drei monotheistischen Religionen nicht gerade der Glauben von allen Formen der Verzweckung Gottes und seiner Schöpfung befreien?