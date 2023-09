Gott und die Welt Warnsysteme: Probe und Ernstfall

Es gibt den Ernstfall. Tausende von Lebewesen sind in diesen Wochen in Griechenland, Marokko und Libyen gestorben. Gegen die leidvollen Folgen von Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbränden sind offenkundig Menschen, Tiere und Pflanzen weltweit immer weniger geschützt. In ärmeren Ländern sind die Frühwarnsysteme nicht ausgebaut und eingeübt. Die tödlichen Bedrohungen überraschen im Schlaf. Auch in unserem Teil der Welt gab es 2021 eine Nacht, in der Wassermengen in kürzester Zeit Leben ausgelöscht haben. Manche Warnungen kamen im Ahrtal damals zu spät.