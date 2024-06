Gott und die Welt Islamisten und Rechtspopulisten, im Hass vereint

Rechtspopulistische Rhetorik hat etwas Gemeinsames mit islamistischer Rhetorik. Beide sind auf die Konstruktion von Feindbildern angewiesen, da sie kaum in der Lage sind zu definieren, was sie sind. Sie können vielmehr sagen, was sie nicht sind. Ihre kollektive Identität ist daher auf ein Feindbild irgendwo in der Außenwelt angewiesen, um zu argumentieren: Wir müssen gegen diese Gefahr zusammenhalten! Für Islamisten besteht diese Gefahr im Westen selbst, für Rechtspopulisten im Islam. Und beide sind auf Erfahrungen angewiesen, die bestätigen, dass im jeweils anderen Feindbild große Gefahr steckt. Der Ruf von Muslimen nach einem Kalifat und das abscheuliche Attentat in Mannheim werden etwa als Bestätigung kommuniziert, dass alle Muslime bestrebt sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch die Scharia zu ersetzen, und bereit sind, das, wenn nötig, auch mit Gewalt durchzusetzen.