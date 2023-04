Gott und die Welt Mehr Offenheit gegenüber islamischen Feiertagen

Die Verschiebung der Abiturprüfungen in NRW auf Freitag, den 21. April, sorgte bei vielen muslimischen Familien für Irritationen und zum Teil für Ärger, da an diesem Tag das Ramadanfest stattfand, das wichtigste muslimische Fest. In einigen Stellungnahmen und in den sozialen Medien war schnell die Rede von Diskriminierung der Muslime, Islamfeindlichkeit, Taktlosigkeit …